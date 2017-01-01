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躲不开的聂树斌案

作为横亘在中国法治建设正前方的一道坎，聂树斌案绕不过，躲不开…[详细]

往期搜狐快评

"盲井"案底层相杀的悲剧

机缘巧合地被选中，无声无息地死去，卑贱的人命成为他人获利的筹码… [详细]

往期搜狐宏论

劳动者被过度保护了?

有观点认为《劳动合同法》存在的问题很大，“从出生那一刻起就错了”…[详细]

往期网友热议

“野鸡大学”遍地招生

高考，别好不容易考一个大学，却是一个野鸡大学，孩子的努力付之东流…[详细]

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