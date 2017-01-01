机缘巧合地被选中，无声无息地死去，卑贱的人命成为他人获利的筹码… [详细]
有观点认为《劳动合同法》存在的问题很大，“从出生那一刻起就错了”…[详细]
高考，别好不容易考一个大学，却是一个野鸡大学，孩子的努力付之东流…[详细]
知名评论人。长期供职于广州媒体，专注中国法治进程。
七零后，河南濮阳人，专栏作家，现旅居苏格兰。
国际关系史博士，以大历史看小问题。
政论家，中国政治、外交战略和全球政治研究者。
《中国周刊》前总编辑，资深媒体人。
《钱江晚报》评论员，拥西湖碧水，揽世事江山。
旅居加拿大，关注非洲政治、经济、文化状况。
中国经济网经营顾问，互联网趋势观察者，新媒体研究者。
媒体人，曾任《新京报》首席编辑。现旅居英格兰。
华夏时报总编助理，资深媒体评论员。以宏观经济为主要方向。
壹读执行主编。奔走在庙堂和江湖之间，探寻政治妙趣。
九个头条网发起人，探寻中国舆论生态，记录转型时代片断。
九个头条网发起人，探寻中国舆论生态，记录转型时代片断。
前南方系国际新闻记者，现国企职员倒卖钢材煤炭铁矿砂。
传统媒体人。从业十余年，偶尔装逼，网名“二条新闻”。
读医八年堪比抗战，混迹于北京某著名三甲医院，非北京土著。
本名方是民，创办新语丝网站，中国著名学者、科普作家。
知名科学记者、科普作家。曾任《财经》科学编辑。
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